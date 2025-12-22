Neres esclusivo: "Il Napoli, la Supercoppa e il mio calcio nato per strada"

«Sì, ma poi siamo tornati in campo con una mentalità e un modo di giocare nuovi: è andato tutto bene. Soprattutto perché poi ne abbiamo vinte cinque di fila: se non vinci, nulla cambia sul serio. E invece, quelle vittorie ci hanno restituito fiducia e ci hanno rilanciato. E ora ci godiamo la finale».

Insisto su Conte: una volta, lei ha detto di non aver mai corso tanto in vita sua come con lui. È cambiato qualcosa?

«No, no, tutto uguale. Ma ora, con due partite alla settimana, non è più possibile allenarci così tanto. Lo facciamo quando si può».

Una delle frasi più citate alla vigilia di una finale è di Eto'o: «Non si giocano, si vincono».

«Sono d'accordo al cento per cento: quando smetti, le persone ricordano soltanto i trofei della tua carriera. E quindi, il Bologna vuole vincere e noi vogliamo vincere».

Sarà la rivincita?

«Non abbiamo dimenticato, ma questa è una partita completamente diversa. È una finale e abbiamo un pensiero fisso: rispetto moltissimo il Bologna, ma siamo qui per vincere».

Contro il Milan è parso chiaro a tutti. A proposito: dopo i gol, lei e Hojlund avete abbracciato Lukaku in panchina.

«Romelu è quello che mi ha dato più fiducia, più sicurezza da quando sono arrivato al Napoli. Parliamo tanto: ha sempre cercato di tirarmi su e mi ha sempre ricordato quanto sono forte. L'ho apprezzato molto e mi è venuto spontaneo correre da lui».

Quanto manca Big Rom al Napoli?

«Manca come gli altri giocatori incredibili che sono infortunati».

Nel 1990, un paulista come lei fu decisivo nella prima finale di Supercoppa vinta dal Napoli con la Juve: Careca. Una leggenda.

«Prima di una vecchia sfida con il Milan ho avuto la possibilità di parlare con lui e di abbracciarlo: gli ho detto quanto significasse per me e per gli altri. Ma soprattutto per me che sono di San Paolo e gioco nel Napoli».

Lei è nato molti anni dopo la sua magnifica epopea napoletana.

«Non l’ho mai visto giocare ma ho sempre chiesto a mio padre, tifoso del San Paolo, e alle persone più grandi che conosco. Tanti amici tifano San Paolo e Careca è stato uno dei più forti della storia del club. Sapere che ha giocato con il Napoli è molto speciale».