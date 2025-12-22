Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Manna punzecchia Lucca: "Per giocare in questo Napoli deve..."

Le dichiarazioni del direttore sportivo partenopeo sull'attaccante
1 min
TagsSerie ALuccaCalciomercato
Napoli

Napoli

Lukaku è pronto a tornare. L'attaccante belga ha riniziato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana e Antonio Conte lo ha convocato per l'impegno in Supercoppa. Il suo rientro potrebbe portare a un saluto di Lorenzo Lucca? A questa domanda ha risposto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Italia 1 prima della finale di Supercoppa contro il Bologna: "In questo momento sono discorsi prematuri, Romelu sta rientrando ma c'è bisogno di pazienza, viene da un infortunio importante e dobbiamo stare attenti".

Napoli, le parole di Manna su Lucca

Il dirigente del Napoli ha poi continuato: "Lorenzo è un calciatore forte, lo abbiamo voluto, deve alzare i giri del motore per giocare in questo Napoli. Bisogna andare forte non solo in partita ma anche in settimana. Per ora è con noi, poi vediamo cosa succede, sta tanto a lui". Arrivato dall'Udinese in estate, finora ha collezionato diciannove presenze e due gol in tutte le competizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

