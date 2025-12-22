Manna punzecchia Lucca: "Per giocare in questo Napoli deve..."

Lukaku è pronto a tornare. L'attaccante belga ha riniziato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana e Antonio Conte lo ha convocato per l'impegno in Supercoppa. Il suo rientro potrebbe portare a un saluto di Lorenzo Lucca? A questa domanda ha risposto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Italia 1 prima della finale di Supercoppa contro il Bologna: "In questo momento sono discorsi prematuri, Romelu sta rientrando ma c'è bisogno di pazienza, viene da un infortunio importante e dobbiamo stare attenti".