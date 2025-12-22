Elmas si divora il vantaggio in Supercoppa: la reazione di Conte in panchina è furiosa
Il Napoli sarebbe potuto passare in vantaggio dopo appena dieci minuti nella finale di Supercoppa contro il Bologna, ma Elmas non è stato abbastanza cinico davanti alla porta difesa da Ravaglia, stringendo troppo il destro con il pallone che è finito sul fondo.
Elmas sciupa un'occasione contro il Bologna: la reazione di Conte
Una grande occasione, nata da una bella imbucata di McTominay per il calciatore macedone che ha poi sprecato l'occasione: una chance che non ha di certo lasciato tranquillo Conte, che ha reagito urlando ed alzando le mani, quasi incredulo di quanto accaduto.