Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Elmas si divora il vantaggio in Supercoppa: la reazione di Conte in panchina è furiosa

Occasione sprecata dal macedone: il tecnico quasi non ci crede
1 min
TagsnapolielmasConte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli sarebbe potuto passare in vantaggio dopo appena dieci minuti nella finale di Supercoppa contro il Bologna, ma Elmas non è stato abbastanza cinico davanti alla porta difesa da Ravaglia, stringendo troppo il destro con il pallone che è finito sul fondo.

Elmas sciupa un'occasione contro il Bologna: la reazione di Conte

Una grande occasione, nata da una bella imbucata di McTominay per il calciatore macedone che ha poi sprecato l'occasione: una chance che non ha di certo lasciato tranquillo Conte, che ha reagito urlando ed alzando le mani, quasi incredulo di quanto accaduto.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Supercoppa, quanti vip in tribunaManna punzecchia Lucca

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS