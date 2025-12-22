Conte: "Supercoppa un regalo per i tifosi del Napoli. Hojlund e McTominay non giocavano in Premier? Ci sarà un motivo..."

"Non siamo ancora pronti per comandare in Italia"

E alla domanda se il Napoli stia iniziando a comandare in Italia oltre alle solite note Juve, Inter e Milan ha risposto così: "No, assolutamente. Non mi sento di dire questo, sarei un bugiardo. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa ridotta, quest'anno abbiamo inserito tanti giocatori ma non siamo ancora pronti per comandare e infatti in campionato dobbiamo rimanere attaccati alla zona Champions perché quei quattro posti saranno molto difficili. Dobbiamo sapere con umiltà che solo attraverso il lavoro possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non siamo pronti e non siamo neanche vicini". Infine, su Neres: "Se vai a vedere quante occasioni abbiamo creato potevamo essere molto più efficaci. Sono cose studiate ad arte per mettere in difficoltà il Bologna. Poi certo, Neres ha messo qualità. Noi abbiamo peccato in cinismo, se devo trovare il pelo nell'uovo. Il nostro lavoro è quello di ampliare le conoscenze del calciatore per farlo diventare più forte. Sotto questo punto di vista io faccio tanto e penso che ogni giocatore che ho avuto a disposizione è sempre uscito migliorato, tatticamente e nella mentalità. La qualità risolve, ma allo stesso tempo serve organizzazione offensiva e difensiva per esaltare le qualità del singolo. Hojlund e McTominay non giocavano nel Manchester United, oggi tutti parlano di loro. Ma perché non giocavano? Serve farsi delle domande, ci sarà un motivo..."