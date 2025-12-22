Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Lukaku e Neres come Conceicao, festa con il sigaro dopo la vittoria in Supercoppa

Anche il tecnico portoghese aveva festeggiato così per la vittoria dello stesso trofeo nell'ultima edizione
1 min
Napoli

Dopo il successo in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in casa Napoli è esplosa la festa. Tra i momenti più iconici dei festeggiamenti spicca quello che ha visto protagonisti Romelu Lukaku e David Neres, immortalati mentre celebravano la vittoria fumando il sigaro.

Neres e Lukaku come Conceicao

Un gesto che ha subito richiamato alla memoria una scena ormai entrata nell’immaginario calcistico italiano: quella di Sergio Conceição, che ai tempi della sua esperienza sulla panchina del Milan aveva celebrato la vittoria dell'ultima Supercoppa proprio con un sigaro tra le labbra.

 

 

