Lukaku e Neres come Conceicao, festa con il sigaro dopo la vittoria in Supercoppa
Dopo il successo in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in casa Napoli è esplosa la festa. Tra i momenti più iconici dei festeggiamenti spicca quello che ha visto protagonisti Romelu Lukaku e David Neres, immortalati mentre celebravano la vittoria fumando il sigaro.
Neres e Lukaku come Conceicao
Un gesto che ha subito richiamato alla memoria una scena ormai entrata nell’immaginario calcistico italiano: quella di Sergio Conceição, che ai tempi della sua esperienza sulla panchina del Milan aveva celebrato la vittoria dell'ultima Supercoppa proprio con un sigaro tra le labbra.