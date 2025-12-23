Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Supercoppa, trionfo Napoli! Solo il 31 dicembre il poster celebrativo in edicola con il Corriere dello Sport

Con il nostro quotidiano in edicola arriva lo speciale poster dedicato alla vittoria del Napoli in Supercoppa. Un’iniziativa pensata per chi vuole chiudere l’anno in bellezza e portare a casa un ricordo da conservare
Napoli

Un appuntamento da non perdere in edicola. Mercoledì 31 dicembre arriva il poster del Napoli dedicato alla Supercoppa. Dopo il grande successo del Grande CDS, le sorprese non finiscono qui. Solo mercoledì 31 dicembre, in edicola con il Corriere dello Sport-stadio, arriva lo speciale poster del Napoli, dedicato alla vittoria della Supercoppa. Un’iniziativa pensata per chi vuole chiudere l’anno in bellezza e portare a casa un ricordo da conservare. Da non perdere!

