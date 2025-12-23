Neres sogna i Mondiali con il Brasile, Lang 'scrive' ad Ancelotti

NAPOLI - Già protagonista dell'ultimo scudetto, Neres in questa stagione si è preso definitivamente il Napoli diventando un titolare inamovibile per Antonio Conte e ora sogna di andare ai Mondiali con il Brasile.

Lang 'consiglia' Neres ad Ancelotti

L'ex Benfica, mattatore con una doppietta nella finale di Supercoppa vinta a Riad contro il Bologna, è uscito da un paio d'anni dal giro della Seleçao guidata ora da Carlo Ancelotti. E proprio all'ex tecnico azzurro ha voluto dare un 'consiglio' via social Noa Lang, attaccante olandese del Napoli che ha pubblicato una storia su Instagram con la foto di Neres che alza il trofeo, 'taggando' il suo compagno di squadra e lo stesso Ancelotti.

Un gol e 8 presenze con il Brasile

In tutto 8 le presenze di Neres con la maglia del Brasile. Il debutto è datato 26 marzo 2019, in amichevole contro la Repubblica Ceca (27' in campo), mentre il suo unico gol in verderoro lo ha segnato il 9 giugno 2019 nell'amichevole vinta 7-0 contro Honduras (90'). La sua ultima presenza è invece del 18 ottobre 2023: 17' in campo nel match di Qualificazioni Mondiali perso 2-0 in Uruguay.