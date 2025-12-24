Corriere dello Sport.it
Il Napoli non si ferma: testa a Cremona, oggi in campo

Due dubbi per Conte in vista della sfida con gli uomini di Nicola: Beukema e Olivera da valutare
Fabio Mandarini
2 min
Non c'è un attimo di sosta. Il Napoli è atterrato ieri mattina a Capodichino poco prima delle 7.30 - un centinaio di tifosi erano presenti dalle prime ore dell'alba per salutare la squadra - e, dopo la giornata di riposo trascorsa in famiglia all'indomani della vittoria della Supercoppa, oggi tornerà subito in campo nel giorno della vigilia. Tutti al lavoro a Castel Volturno prima del Natale. All'orizzonte la prossima tappa, la trasferta di Cremona in programma domenica prossima con calcio d'inizio alle ore 15. Una gara da non sottovalutare come ha ricordato De Laurentiis lunedì a fine partita. «L'agguato è dietro l'angolo», le sue parole nei minuti del trionfo. Lo sa bene Conte che vuole chiudere nel migliore dei modi il 2025 che ha regalato al suo Napoli due trofei, lo scudetto del 23 maggio con la festa del Maradona e, poi, il trionfo in Supercoppa contro il Bologna a Riyadh.

Squadra al lavoro

Napoli in campo questa mattina, dunque, poi si navigherà a vista nonostante le festività. Non ci si può fermare dato che il calendario corre verso i prossimi appuntamenti. E molto presto, per l'allenatore del Napoli, arriverà anche il momento delle scelte. Potrebbe esserci qualche cambio di formazione per la partita contro la Cremonese, oppure no, anche perché - in fondo - squadra che vince non si cambia e la prova di lunedì è stata esaltante. Il Napoli sta bene, gioca divertendosi e lo fa grazie a giocatori ispirati, Neres su tutti, ma anche gli altri. Conte rifletterà tra indisponibili e le condizioni dei reduci dalle fatiche della Supercoppa. Da valutare anche Beukema e Olivera, reduci da problemini fisici a Riyadh. Se ne saprà di più nelle prossime ore, a partire da oggi: l'unica certezza, infatti, è che questa mattina saranno tutti in campo. Si volta subito pagina, ma con un trofeo in più in bacheca.

