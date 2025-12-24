Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
Conte balla con Stash dei The Kolors e i giocatori scatenati al Karaoke: i segreti della festa del Napoli

Cena a Posillipo dopo la vittoria in Supercoppa dei campioni d'Italia in carica, che hanno celebrato così il settimo trofeo dell'era De Laurentiis
2 min
TagsnapoliSupercoppa ItalianaConte
Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Festa grande in casa Napoli dopo la vittoria conquistata a Riyadh, dove è arrivato il settimo trofeo dell'era De Laurentiis. Una Supercoppa che ha restituito consapevolezza ed entusiasmo alla squadra di Antonio Conte, che ieri sera ha celebrato il doppio successo con Milan e Bologna.

Festa Napoli, Conte balla e canta con Stash dei The Kolors dopo la vittoria in Supercoppa

Cena a Posillipo per il Napoli di Antonio Conte, che ha festeggiato insieme a Stash dei The Kolors la vittoria in Supercoppa Italiana maturata a Riyadh nella serata di lunedì contro il Bologna di Italiano. In vista delle festività natalizie, i campioni d'Italia in carica si sono dati appuntamento da "Riserva", lo stesso locale dove i calciatori hanno celebrato le due feste scudetto nel 2023 e nel 2025. Conte grande protagonista di balli e canti, con un lungo momento karaoke tra canzoni pop e classici della tradizione napoletana. Un momento conviviale utile ad affrontare al meglio la settimana che porta al Natale e alla sfida con la Cremonese.

 

 

Tutte le news di Napoli

