Il Natale di De Bruyne in Belgio: con chi era e cosa ha fatto. Intanto a Manchester...

Reijnders: "Non non il nuovo De Bruyne"

Chi, invece, si ritrova a fare i conti con l'eredità che De Bruyne ha lasciato a Manchester è Reijnders. L'ex Milan ha spiegato: "Dopo il mio debutto contro i Wolves, gli analisti mi hanno paragonato a Kevin De Bruyne. È ovviamente un grande complimento, ma ho un ruolo diverso. Anche le mie qualità sono diverse. Il City me l'ha detto fin dall'inizio, e me lo sono ripetuto spesso anch'io: non sono il nuovo De Bruyne".

Reijnders: "Non sto ancora segnando quanto facevo al Milan, ma i gol arriveranno"

Come riportato da nieuwsblad.be, Reijnders ha poi aggiunto e concluso: "Sono un centrocampista completo, ma mi vedo principalmente come un numero otto. Un giocatore box-to-box, che difende e attacca. Mi piace essere coinvolto nella costruzione del gioco e nelle fasi finali di un attacco. Il mio punto di forza è che mi metto spesso in posizione di tiro. Di solito creo almeno due buone occasioni a partita. Non sto ancora segnando quanto facevo al Milan, ma sto trovando le posizioni giuste, ed è da lì che inizia tutto. I gol arriveranno".