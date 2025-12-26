Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
De Bruyne si fa male calciando il rigore, Conte preoccupato: la fotosequenza dell'infortunio

Il Natale di De Bruyne in Belgio: con chi era e cosa ha fatto. Intanto a Manchester...

Il centrocampista del Napoli ha festeggiato in compagnia di un caro amico mentre Reijnders ha lanciato un chiaro messaggio
2 min
TagsDe BruyneReijndersManchester City
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Kevin De Bruyne ha festeggiato il Natale con il caro amico Steven Defour, le rispettive partner e i rispettivi figli. "Friendsmas" è la colonna sonora scelta a corredo del post social che documenta il momento conviviale. De Bruyne si ricarica, continua la convalescenza dopo l'intervento chirurgico al bicipite femorale. Il Napoli lo aspetta.

Reijnders: "Non non il nuovo De Bruyne"

Chi, invece, si ritrova a fare i conti con l'eredità che De Bruyne ha lasciato a Manchester è Reijnders. L'ex Milan ha spiegato: "Dopo il mio debutto contro i Wolves, gli analisti mi hanno paragonato a Kevin De Bruyne. È ovviamente un grande complimento, ma ho un ruolo diverso. Anche le mie qualità sono diverse. Il City me l'ha detto fin dall'inizio, e me lo sono ripetuto spesso anch'io: non sono il nuovo De Bruyne".

Reijnders: "Non sto ancora segnando quanto facevo al Milan, ma i gol arriveranno"

Come riportato da nieuwsblad.be, Reijnders ha poi aggiunto e concluso: "Sono un centrocampista completo, ma mi vedo principalmente come un numero otto. Un giocatore box-to-box, che difende e attacca. Mi piace essere coinvolto nella costruzione del gioco e nelle fasi finali di un attacco. Il mio punto di forza è che mi metto spesso in posizione di tiro. Di solito creo almeno due buone occasioni a partita. Non sto ancora segnando quanto facevo al Milan, ma sto trovando le posizioni giuste, ed è da lì che inizia tutto. I gol arriveranno".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Meret e De Bruyne senza gesso e stampelle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS