Elmas: "Supercoppa regalo di Natale per i tifosi del Napoli. Lukaku? Ho una speranza"

"Vincere la Supercoppa è stato bellissimo. Un bel regalo di Natale per i tifosi del Napoli . Essere un jolly non è semplice, ma cerco di fare del mio meglio. Lukaku è un grande, mi piacerebbe giocare con lui. Vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni? Abbiamo vissuto emozioni inspiegabili". Così Elijf Elmas in collegamento con Radio CRC. Elmas è ripartito dall'ultimo successo, in ordine cronologico, con gli azzurri: "È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo scudetto , vincere questa Coppa era importantissimo: è stata una bella settimana a Riyadh . Abbiamo fatto due bellissime partite ed abbiamo portato a Napoli questo regalo di Natale . Era importante vincere questo trofeo. Abbiamo approcciato bene alle partite contro Milan e Bologna . Sono squadre forti, con tanta qualità. Sapevamo di dover fare del nostro meglio".

Elmas: "Mi piace giocare dietro la punta, la posizione perfetta per me"

Sul suo ruolo da jolly Elmas ha spiegato: "Non è semplice, ci sono tante difficoltà. A me piace giocare dietro la punta ed in questo periodo sto giocando un po' di più nella mia posizione, dopo cinque settimane in cui ho giocato da mediano. Non è semplice passare da un ruolo all'altro, ma sto cercando di fare del mio meglio. Secondo me, questa posizione è perfetta per me, perché posso fare gol, dribbling, assist. Sto cercando di capire bene quello che mi chiede mister Conte per poter fare un salto di qualità. Quando giocavo mediano, Conte mi chiedeva altre cose e non sempre tutti lo capiscono. Contro il Milan e il Bologna, invece, in un altro ruolo, le sue richieste sono cambiate: io sto cercando di seguire quello che mi dice".

Elmas: "Lukaku è un grandissimo giocatore, massima attenzione contro la Cremonese"

Elmas ha poi aggiunto: "Lukaku è un grandissimo giocatore con tanta esperienza: aiuta sempre i giovani ed è un uomo squadra. Ha vinto tanti trofei, ha giocato tantissime partite e può dare una mano a tutti noi dal punto di vista mentale e di motivazione. Mi piacerebbe molto giocare insieme a lui". Sotto con la Cremonese: "Tutte le partite in Serie A sono difficilissime. La Cremonese ha preso punti importanti a grandi squadre, come al Milan. Dobbiamo essere concentrati, è l'ultima partita dell'anno e dobbiamo fare attenzione e seguire quello che ci dice il mister. Dobbiamo portare a casa i 3 punti perché sono importantissimi".