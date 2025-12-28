De Laurentiis, prima i complimenti a Conte e al Napoli poi arriva la frecciata a Sky
Il Napoli, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, torna a vincere anche in campionato: 2-0 in casa della Cremonese grazie alla doppietta di Hojlund. Il danese in splendida forma regala tre punti importantissimi agli azzurri che tornano a -1 dal Milan. Poco dopo il triplice fischio, come di consueto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un messaggio per congratularsi con i suoi dopo lavittoria, lanciando anche una frecciata a Sky Sport.
De Laurentiis contro Sky: il tweet dopo Cremonese-Napoli
Il numero uno del club scrive così sul suo profilo ufficiale X: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto 'divertito' con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!". Il commento ironico del presidente De Laurentiis sulla telecronaca dell'emittente televisiva ha fatto scatenare i tifosi nei commenti del post che la pensavano come lui.