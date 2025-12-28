Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Laurentiis, prima i complimenti a Conte e al Napoli poi arriva la frecciata a Sky

Il presidente degli azzurri ha postato un tweet sul suo profilo ufficiale dopo la vittoria contro la Cremonese: ecco cosa ha scritto
1 min
TagsDe Laurentiisnapolicremonese
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, torna a vincere anche in campionato: 2-0 in casa della Cremonese grazie alla doppietta di Hojlund. Il danese in splendida forma regala tre punti importantissimi agli azzurri che tornano a -1 dal Milan. Poco dopo il triplice fischio, come di consueto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un messaggio per congratularsi con i suoi dopo lavittoria, lanciando anche una frecciata a Sky Sport.

De Laurentiis contro Sky: il tweet dopo Cremonese-Napoli

Il numero uno del club scrive così sul suo profilo ufficiale X: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto 'divertito' con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!". Il commento ironico del presidente De Laurentiis sulla telecronaca dell'emittente televisiva ha fatto scatenare i tifosi nei commenti del post che la pensavano come lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Hojlund trascina il NapoliConte carica il Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS