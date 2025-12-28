Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Napoli Club Valle Telesina inaugura la nuova sede, chiama De Laurentiis

Il Napoli Club Valle Telesina inaugura la nuova sede, chiama De Laurentiis

Il presidente al telefono per complimentarsi con il club che ha oltre 500 iscritti
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
La sorpresa è arrivata a metà serata. Squilla il telefono, la voce è quella di Aurelio De Laurentiis. Non poteva mancare il presidente  all’inaugurazione della nuova sede del Napoli Club Valle Telesina. Un saluto, parole sentite, il riconoscimento a un club che oggi conta oltre 500 iscritti e che è diventato un punto di riferimento nella provincia di Benevento e non solo. Alla cerimonia erano presenti tanti tifosi azzurri, insieme al presidente del Club Napoli Valle Telesina, Giuseppe Lanzara, al sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, e al presidente dell’Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci. La nuova sede, in via Papa Giovanni XXIII a Telese Terme (Bn), è destinata a diventare “uno spazio pensato per stare insieme, riconoscersi, crescere. Una sede viva, aperta, capace di diventare un punto di incontro non solo per il Club ma per l’intero territorio, anche in collaborazione con altre associazioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS