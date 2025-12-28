Il Napoli Club Valle Telesina inaugura la nuova sede, chiama De Laurentiis

La sorpresa è arrivata a metà serata. Squilla il telefono, la voce è quella di Aurelio De Laurentiis. Non poteva mancare il presidente all’inaugurazione della nuova sede del Napoli Club Valle Telesina. Un saluto, parole sentite, il riconoscimento a un club che oggi conta oltre 500 iscritti e che è diventato un punto di riferimento nella provincia di Benevento e non solo. Alla cerimonia erano presenti tanti tifosi azzurri, insieme al presidente del Club Napoli Valle Telesina, Giuseppe Lanzara, al sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, e al presidente dell’Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci. La nuova sede, in via Papa Giovanni XXIII a Telese Terme (Bn), è destinata a diventare “uno spazio pensato per stare insieme, riconoscersi, crescere. Una sede viva, aperta, capace di diventare un punto di incontro non solo per il Club ma per l’intero territorio, anche in collaborazione con altre associazioni”.

