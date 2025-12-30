Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lutto Tizzano, il cordoglio del Napoli: "Ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana"

Il messaggio di vicinanza del club azzurro per la scomparsa del due volte campione olimpico nel canottaggio: il comunicato ufficiale
Napoli

Lutto Tizzano, il cordoglio del Napoli. Il club azzurro "si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano. Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio".

Il Napoli ricorda Tizzano: "Simboli di eccellenza del nostro territorio"

Il Napoli ricorda così Tizzano: "Ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d'oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli".

