Lutto Tizzano, il cordoglio del Napoli: "Ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana"

Il Napoli ricorda Tizzano: "Simboli di eccellenza del nostro territorio"

Il Napoli ricorda così Tizzano: "Ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d'oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli".