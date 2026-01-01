L'augurio di De Laurentiis: "Napoli, che sia un anno straordinario!"

Il 2025 appena concluso è stato un anno da incorniciare per il Napoli . La società partenopea ha conquistato il quarto Scudetto della propria storia e la Supercoppa italiana . Il 2026 per gli azzurri vuole essere allo stesso modo ricco di successi. Questo è stato l'augurio anche del presidente De Laurentiis , come riportato nel primo post su X del nuovo anno.

L'augurio per il 2026 da parte di De Laurentiis

"I miei migliori auguri di uno splendido 2026 al nostro mister, allo staff tecnico, ai calciatori, ai dirigenti, a tutti i dipendenti e collaboratori del Napoli e della Filmauro e a tutte le società del gruppo. Che sia un anno straordinario anche per le loro famiglie!". Questo è stato l'augurio di Aurelio De Laurentiis dedicato sia alla sua squadra che all'azienda Filmauro.