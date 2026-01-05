Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Neres, l'esito degli esami alla caviglia: come sta e quante partite può saltare con il Napoli

Il giocatore azzurro, uscito malconcio nel match contro la Lazio, può sorridere: presto il recupero
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Arriva un sospiro di sollievo per la Napoli e per David Neres. L’esterno offensivo azzurro, uscito acciaccato nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto nella giornata di oggi a esami strumentali che hanno escluso complicazioni più serie.

Il recupero di Neres, Conte lo aspetto

Gli accertamenti effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Una diagnosi che, pur imponendo prudenza, permette allo staff medico di tirare un primo respiro di sollievo sulle condizioni del giocatore. Neres ha infatti già iniziato l’iter riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile. In ogni caso sarà monitorato fino a sabato e lo staff medico cercherà di recuperarlo in extremis. Il brasiliano salterà la sfida contro il Verona. Filtra invece cauto ottimismo in vista del big match contro l’Inter di domenica 11 gennaio, gara per la quale Neres potrebbe provare a recuperare, se la risposta della caviglia sarà positiva nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Serie A, le designazioni arbitraliNeres si ferma e il Napoli trema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS