Neres, l'esito degli esami alla caviglia: come sta e quante partite può saltare con il Napoli

Arriva un sospiro di sollievo per la Napoli e per David Neres. L’esterno offensivo azzurro, uscito acciaccato nel corso del match contro la Lazio , si è sottoposto nella giornata di oggi a esami strumentali che hanno escluso complicazioni più serie.

Il recupero di Neres, Conte lo aspetto

Gli accertamenti effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Una diagnosi che, pur imponendo prudenza, permette allo staff medico di tirare un primo respiro di sollievo sulle condizioni del giocatore. Neres ha infatti già iniziato l’iter riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile. In ogni caso sarà monitorato fino a sabato e lo staff medico cercherà di recuperarlo in extremis. Il brasiliano salterà la sfida contro il Verona. Filtra invece cauto ottimismo in vista del big match contro l’Inter di domenica 11 gennaio, gara per la quale Neres potrebbe provare a recuperare, se la risposta della caviglia sarà positiva nei prossimi giorni.