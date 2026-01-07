Il mancino di Maradona torna a Napoli: presentata la scultura dedicata al Pibe

Il mancino di Diego Armando Maradona torna a Napoli , ma sotto una nuova veste. Nel pomeriggio, prima della partita tra Napoli e Verona , è stata presentata una scultura dedicata al Pibe de Oro, una riproduzione del piede sinistro di Diego Armando Maradona. La scultura è stata collocata proprio all'interno dello stadio dedicato alla leggenda argentina.

Il nuovo omaggio per Maradona: la scultura nello stadio

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Stefano Ceci, che ha voluto omaggiare nuovamente il Napoli e la città con questa scultura dedicata alla leggenda del club. La riproduzione del piede sinistro di Diego Armando Maradona è stata collocata nell’area riservata alle autorità, diventando un punto simbolico e accessibile per tutti i tifosi, che potranno ammirarla e scattare una fotografia in ricordo del leggendario Pibe de Oro.