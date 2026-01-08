Conte prepara il big match contro l'Inter: come stanno davvero Neres e Beukema

INVIATO A NAPOLI - Neanche il tempo di respirare che è già partita la vigilia di Inter-Napoli. La squadra di Conte comincerà a preparare la grande sfida di domenica sera a San Siro sin da oggi al centro sportivo di Castel Volturno, con un occhio alla tattica e un altro alla caviglia sinistra di David Neres. L'uomo di San Paolo, ieri assente contro il Verona al Maradona per i postumi della distorsione rimediata domenica all'Olimpico con la Lazio, è inevitabilmente l'osservato speciale: il piano di recupero è nel pieno da lunedì, ma per capire concretamente quanto reali siano le sue chance di convocazione, e dunque di impiego nel big match scudetto di Milano, bisognerà attendere tra oggi e domani. La speranza esiste. Da valutare anche gli affaticati Vergara e Ambrosino (in partenza verso Venezia, in prestito). Sam Beukema, fuori sin dalla vigilia della finale di Supercoppa a Riyadh per una contusione a un piede, dovrebbe invece tornare a disposizione così come Pasquale Mazzocchi dopo la squalifica.