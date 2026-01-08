Corriere dello Sport.it
Napoli, la Supercoppa in esposizione: tutte le info per vederla

Il trofeo vinto in Arabia Saudita rimane in mostra per tutti i tifosi: appuntamento prolungato
NAPOLI - Una foto con la Supercoppa italiana vinta dal Napoli: sarà ancora possibile. Con un comunicato il club ha annunciato di voler prolungare l'appuntamento: “L’entusiasmo e la partecipazione dei tifosi hanno accompagnato in queste settimane l’esposizione della Supercoppa presso il nostro Official Store di Piazza San Domenico. Alla luce dell’elevato interesse registrato, il Club ha deciso di mantenere il trofeo esposto fino alla fine di gennaio, consentendo a un numero ancora maggiore di appassionati di poterlo ammirare da vicino. La visita alla Supercoppa sarà possibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Il punto vendita osserverà i consueti orari di apertura. Vi aspettiamo per continuare a condividere, nel cuore della città, il successo conquistato a Riad”.

Tutte le news di Napoli

