Moratti e la frecciata agli arbitri: "Non sono all'altezza. L'Inter merita il primo posto, ma il Napoli..."

Lo storico ex presidente nerazzurro sullo scontro diretto e sul caos legato agli episodi controversi: "Il VAR ormai è necessario, ma bisogna equilibrarlo"
"Arbitri? Oggi non sono in forma, non sono all’altezza". Così Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter sul caos legato agli episodi arbitrali, con nuove polemiche dopo le ultime partite. Moratti è intervenuto ai microfoni di Napoli Network per analizzare la situazione arbitrale e, soprattutto, per lo scontro diretto tra Inter e Napoli.

Moratti: "Non si capisce quando comanda il Var e quando l'arbitro"

“Con il passato non ci sono molte analogie per me - le parole di Moratti sugli arbitri di oggi -, all’epoca era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio. In questo caso ci sono arbitri non in forma, non all’altezza. Il VAR ormai è necessario, ma bisogna equilibrarlo: non si capisce quando comanda il Var e comanda l’arbitro. Bisogna mettersi in riga con l’aspettativa della gente. Ieri ho visto quanto accaduto a Napoli e sono successe cose non chiare”.

Moratti su Inter-Napoli: "Non è mai detto..."

Poi sullo scontro diretto tra Inter e Napoli: "Se l’Inter dovesse vincere avrebbe un vantaggio notevole, anche se non è mai detto perché ci sono tante partite difficilissime. L’Inter sta giocando bene e merita il primo posto. Anche il Napoli, sempre per merito di Antonio Conte naturalmente, ha fatto molto bene. Contro il Verona per poco non la vinceva. Quella di domenica sarà una sfida bellissima ed interessante”. Infine elogia De Laurentiis: "Ci si aspettava che consolidasse la posizione, ma ha superato tutti gli altri. Questo è un grandissimo successo, ottenerlo a Napoli non è facile, anche se c’è un pubblico fantastico che sostiene la squadra”.

 

 

