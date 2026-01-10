Neres, brutte notizie per il Napoli: il brasiliano salta la sfida con l'Inter

NAPOLI - Dopo il pareggio al 'Maradona' contro il Verona il Napoli di Antonio Conte è chiamato a riprendere la sua corsa a San Siro , dove domani (domenica 11 gennaio) farà visita all'Inter capolista con l'occasione di portarsi a -1 dai nerazzurri in caso di successo.

Napoli senza Neres a San Siro: il brasiliano salta l'Inter

Un'impresa tutt'altro che semplice per i campioni d'Italia, in emergenza continua a causa dei numerosi infortuni. E a renderla ancora più complicata arriva la notizia del forfait di Neres, uomo chiave nel nuovo 3-4-2-1 ideato da Conte per il suo Napoli. Il tecnico sperava di recuperare il brasiliano (uscito nella ripresa del match vinto all'Olimpico contro la Lazio per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra), che ha invece alzato bandiera bianca alla vigilia e dopo la sfida con il Verona salterà anche quella del 'Meazza' contro l'Inter. Un'assenza pesantissima per i campioni d'Italia in una gara che non è decisiva, ma può già indirizzare la stagione.