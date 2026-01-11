De Laurentiis esalta il Napoli: "Favolosi! Cosa avremmo fatto senza i 9 assenti?"

"Bellissima partita! Napoli favoloso". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato, nel suo classico post su X, la sfida di San Siro contro l'Inter , terminata con il risultato di 2-2, grazie a una doppietta realizzata da Scott McTominay a recuperare per due volte il vantaggio nerazzurro firmato prima da Dimarco poi da Calhanoglu su calcio di rigore (assegnazione che ha portato alla furia di Conte, poi espulso ).

De Laurentiis esalta il Napoli: "Favolosi"

Non solo. De Laurentiis, nel suo post su X, ha voluto evidenziare anche un altro fatto. "Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?". Il riferimento del presidente azzurro va quindi ai tanti calciatori infortunati da tempo, su tutti Lukaku, De Bruyne e Anguissa.