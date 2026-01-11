Panatta e la battuta impetuosa per Antonio Conte: " Due giornate? Il Napoli è 'pregno'..."

ROMA - Dopo lo spettacolare pari di San Siro tra Inter e Napoli , con i nerazzurri avanti due volte e due volte rimpresi dai campioni d'Italia, a fare discutere è anche la reazione di Antonio Conte dopo l'espulsione , rimediata dal tecnico degli azzurri per proteste in seguito al rigore concesso ai padroni di casa al 73' ("Vergognatevi" ha poi gridato più volte in faccia al quarto uomo prima di lasciare il terreno di gioco). Un tema sul quale è intervenuto in tv anche Adriano Panatta , mostrando la solita ironia prima di fare i complimenti allo stesso Conte durante l'ultima puntata de 'La Nuova Ds' su Rai 2.

Inter-Napoli 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Panatta e la battuta su Conte dopo Inter-Napoli

Quando hanno spiegato che Conte rischia almeno due giornate di squalifica, l'ex tennista azzurro ha scherzato così: "Ah, non una giornata ogni 'vergognatevi'?". Tornato più serio, Panatta si è lasciato andare poi a una riflessione: "Possibile che non ci sia qualcuno di sua fiducia in panchina con un tablet, che magari gli dice 'guarda, l'ho visto ed è rigore...'?. Magari evitava tutto questo, ci vuole anche un po' di buon senso". Concetto ribadito dopo aver ascoltato le parole di Stellini, vice di Conte che si è presentato ai microfoni al posto del tecnico (rimasto in silenzio nel post partita): "Io trovo che sia un segno di maturità dire 'ho sbagliato, mi dispiace'. La trovo una cosa naturale, ma sembra che nel calcio sia complicata. Perché dopo aver rivisto le immagini non ammettere di essersi lasciato andare a una reazione esagerata e che il rigore c'era? Secondo me ci farebbe solo una bella figura".

L'ex tennista azzurro elogia i campioni d'Italia

Al di là dell'episodio in questione, Panatta ha poi elogiato i campioni d'Italia e il loro condottiero: "La cosa che mi ha molto impressionato è stata la forza del Napoli nel reagire ogni volta che è andato in svantaggio. In pochi dopo l'espulsione di Conte pensavano che il Napoli avrebbe potuto riprenderla. Questo significa che ormai la squadra è pregna di quello che il tecnico gli ha trasmesso. Anche con Conte uscito dal campo loro hanno reagito e conquistato un grande pareggio. Io da profano non pensavo che ci sarebbero riusciti".