Napoli, quanti turni di squalifica rischia Conte dopo il rosso di Milano
Antonio Conte e il Napoli sono una sola cosa: lo stesso corpo, la stessa anima, la stessa irriducibile forza. La notte di San Siro è stata folle: due volte sotto, due volte testa a testa, la furia dopo il rigore, l’inevitabile espulsione dopo l’exploit contro arbitro e quarto uomo, e per finire la festa meritata. E in fondo soprattutto un punto fondamentale, conquistato al culmine di una prestazione maiuscola al cospetto di una poderosa Inter, che ha impedito la fuga della fuoriserie di Chivu e alimentato le ambizioni dei suoi. Una notte da scudetto, ma anche il preludio alla squalifica in arrivo oggi: salterà domani il Parma e rischia seriamente di saltare anche il Sassuolo, dipende tutto dalla compilazione del referto. Si vedrà, manca un attimo. Il Napoli, invece, ha centottanta minuti per ricominciare a viaggiare anche al Maradona, dopo il passo falso di mercoledì contro il Verona: due partite in quattro giorni, domani il Parma nel recupero della sedicesima giornata e sabato i l Sassuolo. Una vittoria contro la squadra di Cuesta, tra l’altro, darebbe la garanzia del terzo posto in solitudine, a +3 su Roma e Juve, ma potrebbe anche valere di più: dipende tutto dal risultato di Como-Milan, in agenda giovedì al Sinigaglia. Anche l’Inter andrà in campo domani, a San Siro con il Lecce: ormai ogni turno comincerà a valere tanto. E bisogna adattarsi alle esigenze.
Il trend del Napoli: serve continuità
La storia è molto semplice, nella sua complessità: il Napoli, grande contro le grandi, deve imparare a essere anche medio e finanche piccolo. Un gioco di parole, per carità, utile a sintetizzare un concetto: troppi punti smarriti contro squadre teoricamente meno attrezzate. Tanti casi lampanti: dalle sconfitte a Torino con il Toro e al Friuli con l’Udinese, al pareggio in doppia rimonta con l’Hellas. Otto punti lasciati per strada che stridono fortemente con il rendimento esibito, tanto per citare l’ultimo esempio illustre, contro la principale concorrente per il titolo: 4, i punti conquistati in due round contro l’Inter. Domani, dicevamo, Conte non ci sarà. Ma è come se ci fosse: a guidare la squadra in campo sarà il vice Stellini, una garanzia, tecnicamente l’allenatore in panchina nella notte scudetto di maggio contro il Cagliari. Il Napoli è abituato a tutto, a qualsiasi difficoltà: non conosce ostacoli come il suo allenatore, non s’è mai arreso alle difficoltà di un’incredibile serie di infortuni e coincidenze sfortunate e non lo farà con il Parma. Questa è una certezza. È l’orgoglio di San Siro.