Napoli, vietato mollare: Conte sa che è ancora lunga

Abbattere un muro è difficile. Non basta la pazienza, non serve solo avere il dominio nel possesso palla e tirare il quadruplo degli avversari. Bisogna inventarsi qualcosa di più, serve un ingrediente fondamentale: la qualità. Soprattutto quando ti trovi di fronte squadre che si arroccano davanti alla propria porta. Il Napoli lo aveva capito già contro il Verona, ha avuto la conferma con il Parma. Cuesta ha costruito una partita difensiva di altissimo livello, non ha mai prestato il fianco. Ha raddoppiato e triplicato sulle fasce, ha impedito tutte le imbucate centrali su Hojlund e ha trovato nell’esordiente Rinaldi un portiere insuperabile. In partite così devi avere la forza, l’energia e l’invenzione per rompere gli equilibri. E il Napoli, in questo momento, non ha nessuna delle tre. Perché, al di là delle assenze dei lungodegenti, paga le difficoltà del suo uomo di maggiore qualità, Neres, ieri entrato nell’ultima mezz’ora e poi sostituito perché ha sentito di nuovo dolore, e la poca lucidità di chi in campo è costretto ad andarci ogni tre giorni. Senza avere possibilità di ruotare, anche gli uomini chiave, diventa complicato gestire gli impegni così ravvicinati.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tre pareggi in tre partite non possono bastare a chi vuole restare aggrappato alla lotta scudetto. L’Inter ha allungato a +6, un distacco che potrebbe pesare anche dal punto di vista psicologico. Ma il Napoli aveva messo in cantiere le difficoltà, sapeva che sarebbe stato un mese difficilissimo e complicato da superare. Giocare 8 partite in 24 giorni te lo puoi permettere solo se hai una rosa ampia e di livello. La missione adesso è resistere il più possibile, non mollare come hanno cantato i tifosi a fine partita al Maradona. E sperare in buone notizie dall’infermeria, iniziando da quelle su Anguissa e Gilmour. E incrociando le dita per Meret, De Bruyne e Lukaku. Con la speranza che Neres torni presto a essere il supercampione di Riyadh.

Conte ha chiuso il girone di andata con 39 punti, cinque in meno rispetto alla scorsa stagione. Anche a inizio 2025, a febbraio, infilò tre pareggi di fila con Roma, Udinese e Lazio, quando si ritrovò senza tutti i giocatori sulla fascia sinistra. Quest’anno le defezioni sono state più lunghe e più importanti. E hanno avuto un peso determinante, come ha sottolineato anche De Laurentiis.

Conte è un maestro nel motivare le sue squadre, adesso dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei suoi giocatori per tirargli fuori tutto quello che hanno. Sabato c’è il Sassuolo e l’occasione immediata di rimettersi in marcia. Poi la delicata trasferta di Copenaghen e il confronto di Torino con la Juve del grande ex Spalletti. Alla fine del campionato mancano ancora 18 partite, è troppo presto per arrendersi. I sei punti di distacco sono tanti, ma è vietato mollare. Lo hanno cantato anche ieri i tifosi azzurri.