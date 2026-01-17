Come sta Lukaku: le ultime news sulla possibile convocazione dopo l’infortunio

Napoli - Arrivano i rinforzi. Non dal mercato ma da Castel Volturno. Conte è pronto a riabbracciare Lukaku e Anguissa . Per Big Rom l’obiettivo è quello di tornare nell’elenco dei convocati per la partita di martedì a Copenaghen. A un passo dal rientro anche il centrocampista, pronto a unirsi al gruppo a cavallo tra la sfida di Champions e quella della domenica successiva sul campo della Juventus. Anche per lui, dunque, questione di giorni. Un doppio recupero prezioso, per Conte, nel momento clou della stagione, nel bel mezzo del tour de force di gennaio . Due leader pronti a mettersi di nuovo al servizio del loro allenatore e dei compagni. Lukaku era volato a Riyadh con la squadra in Supercoppa, poi è stato necessario attendere ancora qualche giorno prima di smaltire del tutto l’infortunio estivo, la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra curata con la terapia conservativa.

I rientri in casa Napoli

Al rientro, ci vorrà comunque il tempo necessario per il suo inserimento in squadra, ma il peggio è ormai alle spalle. Per Anguissa l’imprevisto degli ultimi giorni è stata un po’ di lombalgia che ha costretto a posticipare il nuovo ingresso tra i convocati, ma il problema muscolare accusato a novembre con la nazionale è ormai superato. Manca poco. Lukaku, Anguissa e poi tutti gli altri. A cominciare da Gilmour, operato a inizio dicembre per pubalgia e pronto a tornare entro inizio febbraio. Ci vorrà qualche settimana anche per Meret dopo aver rimediato in allenamento un trauma distorsivo alla spalla sinistra. De Bruyne, invece, è atteso a momenti in Italia, a Napoli. Di rientro dal Belgio, dove ha svolto la prima fase della

riabilitazione, per KDB il recupero è previsto a marzo. Dovrà prima riprendere a lavorare sul campo e poi servirà il tempo necessario per ristabilirsi del tutto dopo l’intervento. Un passo alla volta.