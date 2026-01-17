Neres neanche in panchina per Napoli-Sassuolo: ecco il motivo

NAPOLI - È tutto pronto allo Stadio Maradona per la sfida tra Napoli e Sassuolo , valida per la 21esima giornata di Serie A. Nessuna particolare sorpresa nella formazione scelta da Antonio Conte , che rispetta le previsioni della vigilia. Sorprende, però, un'assenza dalla panchina: quella di David Neres .

Napoli, Neres neanche in panchina: il motivo

L'esterno brasiliano era stato impiegato solo mezz'ora contro il Parma, dovendo poi uscire dal campo come spiegato dal vice Stellini: "Ha riavvertito dolore e sentito di non essere al meglio". Una condizione che faceva presagire una sua assenza dalla formazione titolare contro il Sassuolo. Ma alla fine, a scopo precauzionale, si è deciso direttamente di non far prendere parte al match a David Neres, che così potrà proseguire il suo percorso riabilitativo per recuperare la forma migliore.