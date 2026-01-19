Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli senza pace: lesioni muscolari per Politano e Rrahmani. Quanto staranno fuori e quali partite salteranno

Conte dovrà fare a meno dell'attaccante e del difensore, due dei punti fermi della squadra
2 min
TagsnapoliInfortunipolitano
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Non c'è pace in casa Napoli. La vittoria per 1-0 contro il Sassuolo è dolceamara: arrivano i tre punti, ma continua la lunghissima lista degli infortunati, a cui si aggiungono anche Matteo Politano e Amir Rrahmani. Per il difensore è un'altra batosta, visto che era già stato assente nella prima parte della stagione, saltando ben 8 partite.

Tegola in ottica qualificazione Champions

Questo il comunicato del Napoli:"In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo". La riabilitazione è già in corso, ma domani 20 gennaio c'è la sfida di Champions contro il Copenhagen, mentre domenica 25 c'è il big match contro la Juventus. Due trasferte importantissime per la stagione della squadra di Conte, una per la Champions, l'altra per restare aggrappati alla corsa scudetto. I tempi di recupero sono diversi: per Politano si parla di tre settimane o un meseRrahmani se la dovrebbe cavare in 15 giorni.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

