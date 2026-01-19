Napoli senza pace: lesioni muscolari per Politano e Rrahmani. Quanto staranno fuori e quali partite salteranno

Non c'è pace in casa Napoli . La vittoria per 1-0 contro il Sassuolo è dolceamara: arrivano i tre punti, ma continua la lunghissima lista degli infortunati, a cui si aggiungono anche Matteo Politano e Amir Rrahmani . Per il difensore è un'altra batosta, visto che era già stato assente nella prima parte della stagione, saltando ben 8 partite.

Tegola in ottica qualificazione Champions

Questo il comunicato del Napoli:"In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo". La riabilitazione è già in corso, ma domani 20 gennaio c'è la sfida di Champions contro il Copenhagen, mentre domenica 25 c'è il big match contro la Juventus. Due trasferte importantissime per la stagione della squadra di Conte, una per la Champions, l'altra per restare aggrappati alla corsa scudetto. I tempi di recupero sono diversi: per Politano si parla di tre settimane o un mese, Rrahmani se la dovrebbe cavare in 15 giorni.