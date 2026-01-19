Conte e il problema degli infortuni: "Attaccanti? Uno ce n'è...". Poi svela cosa aveva nella borsa

Antonio Conte è poi intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo studiato il Copenaghen, sappiamo i loro pregi e difetti. Ci giochiamo qualcosa di importante e dovremo essere bravi. Se alla fine della partita saranno stati più bravi loro saremo i primi ad applaudire. Sicuramente non veniamo con il capo chino , affrontiamo la partita a testa alta per giocarci le nostre chance. Dobbiamo credere nell'impresa , non a parole, coi fatti". Poi sul mercato: "Parlare di cose fuori dal contesto della partita non mi sembra opportuno. Con il club c'è piena sintonia, abbiamo le stesse vedute e sappiamo di cosa abbiamo bisogno per affrontare la seconda parte di stagione. Concentriamoci sulla partita". Ma Conte si lancia anche nella protesta contro i calendari sempre più fitti : "Veniamo da un tour de force importante, giochiamo ogni tre giorni, questa mi sa che è la quarta partita in 9 giorni . Questa è una cosa assurda, anche chi fa il calendario dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e capire che si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi. Quindi ci concentriamo su di noi cercando di fare del nostro meglio".

Conte tornerà in panchina dopo le due partite saltate per squalifica: "Non essere in panchina mi ha dato fastidio, viene a mancare quel filo conduttore tra me e i ragazzi durante la partita. Anche far sentire la presenza nei momenti positivi ma soprattutto negativi. Lo staff è stato bravo a sopperire a questa assenza". In questo momento di emergenza, l'allenatore dovrà poter contare anche su qualche giovane: "Vergara, Ambrosino e Marianucci, oltre ai ragazzi della Primavera, devono stare svegli e pronti. Giocare una partita delNapoli vale 30 partite di Serie B, in Champions anche 60. Contenti di averli con noi, devono essere pronti a dare il contributo. Lo possono fare e sono pronti a darci una mano".

Infine una battuta su Hojlund: "Posso parlare di lui solo in maniera positiva. Ha ampi margini di miglioramento e lo ha già fatto tantissimo in cinque mesi. Capisce molto bene i tempi di attacco, il posizionamento del corpo ecc. È un giocatore molto importante per noi e nel futuro può diventare ancora più forte, deve mantenere questa mentalità e questa umiltà".