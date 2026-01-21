Conte, l'attacco dell'agente: "Non ha coraggio con i giovani e li tiene in ostaggio, deve decidere se..."

Giuffredi: "Vergara non avrebbe giocato senza gli infortuni nel Napoli"

"Vergara ha fatto 120 minuti in due gare, sono stati emozionanti per il ragazzo, per noi, perché è un ragazzo che viene dal settore giovanile. È partito dalla C e si ritrova a giocare in Champions col Napoli. È motivo di grande soddisfazione, ha dimostrato di poter stare nel Napoli e di poter dire la sua. Senza dubbio il merito è di Manna. Spazio per Vergara a rosa completa? Conte può dire che Vergara gioca perché se lo merita, sicuramente è fuori dubbio. Finché il Napoli non aveva questi infortuni, Vergara aveva giocato pochissimi minuti nel Napoli. I fatti dicono che probabilmente Vergara non avrebbe mai messo piede in campo. Non mi faccio prendere per il c**o da Conte. Quando lui dice che una partita nel Napoli vale 30 partite in B e una in Champions vale 60, se tutti ragionassimo così.. Conte ha detto abominevoli nefandezze. Se ragionassimo così non si creerebbero giocatori. I calciatori hanno bisogno di un percorso, che sia in A o in B. È una sciocchezza inaudita, i giocatori hanno bisogno di giocare partite e fare esperienza. Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani non è un problema mio. Bartesaghi retrocesso con l'Under 23, gioca titolare al Milan ora. Bernasconi giocava nell’Atalanta Under 23 e ora ha fatto il titolare con Juric e Palladino. Pio Esposito ora gioca all’Inter. Gasperini ha fatto giocare Arena 2009, l’anno prima era in Serie C".