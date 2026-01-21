Napoli, il Sindaco Manfredi: "A De Laurentiis la cittadinanza onoraria. Euro 2032? Napoli dev'essere..."

Napoli, il Sindaco Manfredi annuncia: "Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Volontà forte"

Contatti continui tra il Sindaco Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, tra il tema stadio e una proposta legata ai successi ottenuti nell'era ADL: "Ci siamo visti pochi giorni fa per discutere delle varie opzioni. Lavoro sempre per costruire qualcosa di positivo per la città, anche insieme al presidente. Stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento lavoriamo sulla riqualificazione del Maradona, che è una risorsa pubblica della città. Se entro giugno dovessero emergere alternative concrete, noi siamo disponibili a valutarle. Nuovo stadio? Al momento non c’è nulla di concreto. I tempi sono limitati e dobbiamo essere pronti per la scadenza di giugno. La cittadinanza onoraria per il presidente? Questa è una volontà forte che noi abbiamo, quindi penso che nei prossimi mesi la concorderemo con lui e faremo questa cerimonia".

Euro 2032, Manfredi: "Napoli deve essere la proposta della Campania, non ci può essere altra sede"

In vista di Euro 2032, invece, il Sindaco Manfredi non ammette variazioni o ripensamenti rispetto alla sede che dovrà rappresentare la Campania: "Ne ho parlato con il presidente della Regione e siamo d’accordo che la proposta della Campania deve essere Napoli. Non ci può essere un’altra sede. Presenteremo la candidatura insieme, Comune e Regione, e ci auguriamo di farlo anche con la società. Le risorse dovrebbero arrivare dalla Regione e puntiamo a una proposta competitiva. Poi la valutazione spetterà al Governo e alla UEFA, ma faremo di tutto per farci trovare pronti entro giugno con una proposta concreta".