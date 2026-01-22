Milinkovic-Savic e il retroscena sul suo numero di maglia: "Ecco perché uso il 32"

Milinkovic-Savic: "Siamo qui per vincere. Mio fratello? Non mi ha mai segnato"

Sulla sua voglia di vincere e sull'eterna sfida tra fratelli ha parlato così: “Voglia di vincere qui? Certo, siamo tutti qua per vincere. Non gioco se non voglio vincere, qualsiasi cosa faccia nella vita io voglio vincere. Anche quando avrò dei figli, non lascerò mai vincere nemmeno loro. Io devo vincere, a tutti i costi. Mio fratello? Un po’ gli manca l’Italia, si vede perché torna spesso. Come dice lui, sono le abitudini: quando ti abitui all’Italia è difficile cambiare, sono pochi quelli a cui non piace l’Italia. Contro di me non ha mai segnato? E non lo farà mai! Ci ha provato, un paio di volte, ma già io ci metto sempre il 120 %. Contro di lui… è una cosa tra fratelli, è una sfida da quando siamo piccoli. In quelle occasioni, ci metto il 200 %, non lo farei mai segnare, impossibile: il giorno dopo non dormirei”.

"Io nato per parare? No, prima giocavo..."

Il retroscena più interessante svelato dal portiere del napoli riguarda le sue spiccate doti offensive, infatti ha rivelato che: "Nato per parare? No no, sono nato per metterla dentro. Ero un attaccante, un bomber che non vi immaginate. Col tiro che ho! Mi giravo e calciavo, non la passavo mai, ero un egoista, devo dirlo. Vedevo solo la porta, volevo essere io a fare gol. Quando poi ho visto quello che dovevano fare le punte nel calcio di oggi, tanti scatti, tante corse… allora meglio andare in porta, si correva di meno. Per me da ragazzino il portiere era Abbiati e lui aveva il 32. Io ero piccolo ed eravamo in Serbia quando il Vojvodina giocò una partita contro l’Atletico Madrid, quando Abbiati giocava lì. Poter vedere dal vivo l’Atletico, in Serbia, era inimmaginabile: lì ho visto Abbiati e mi è piaciuto il suo numero”.