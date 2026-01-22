Neres a rischio operazione: Napoli in attesa, le ultime news

La stagione del Napoli, intesa come infermeria, è veramente lastricata di ostacoli. Alla lunga lista degli infortunati - quella diventata virale dall'intervista di McTominay a San Siro - rischia di aggiungersi per un periodo lungo anche David Neres. Il brasiliano, che si è infortunato lo scorso 4 gennaio in casa della Lazio, potrebbe quindi operarsi a breve alla caviglia. Fanno fede le parole di Antonio Conte nella fredda, in tutti i sensi, Copenaghen: "L'infortunio di Neres? Da solo ha avuto un problema al tendine. Sono cose inspiegabili, non è questione di campi o altro. Sono annnate strane che nascono così, c'è negatività che arriva da altre parti, ma la accettiamo senza piangerci addosso. Ognuno di noi deve dare il massimo e cercare soluzioni".