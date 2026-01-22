Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Neres a rischio operazione: Napoli in attesa, le ultime news

Tutti i dettagli e le parole di Conte a Copenaghen: nelle prossime ore si chiarirà la situazione
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

La stagione del Napoli, intesa come infermeria, è veramente lastricata di ostacoli. Alla lunga lista degli infortunati - quella diventata virale dall'intervista di McTominay a San Siro - rischia di aggiungersi per un periodo lungo anche David Neres. Il brasiliano, che si è infortunato lo scorso 4 gennaio in casa della Lazio, potrebbe quindi operarsi a breve alla caviglia. Fanno fede le parole di Antonio Conte nella fredda, in tutti i sensi, Copenaghen: "L'infortunio di Neres? Da solo ha avuto un problema al tendine. Sono cose inspiegabili, non è questione di campi o altro. Sono annnate strane che nascono così, c'è negatività che arriva da altre parti, ma la accettiamo senza piangerci addosso. Ognuno di noi deve dare il massimo e cercare soluzioni". 

Neres, come sta: tutto sulle sue condizioni

Troppo presto, evidentemente, per fare previsioni su eventuali tempi di recupero. Naturalmente, se si dovesse optare per l'intervento, si parlerebbe di settimane e non giorni, ma tutto sarà deciso e comunicato nelle prossime ore. Il Napoli è in ansia, Conte pure ma, come ha detto sempre in Danimarca: "Faremo il nostro lavoro, ancora, per onorare la maglia e lo scudetto".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Il Napoli piomba su GiovaneConte  sugli  infortuni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS