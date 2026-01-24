Giovane sbarca a Napoli: ora visite mediche e firma, sarà in panchina con la Juve

Giovane si prepara a diventare un nuovo calciatore del Napoli . Il talento brasiliano, acquistato dall' Hellas Verona , è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano intorno alle 11:15 di oggi, sabato 24 gennaio. Una scelta logistica dovuta all' imminente confronto con la Juventus a Torino . Antonio Conte vuole portarlo in panchina già domani all'Allianz Stadium.

Giovane al Napoli, visite mediche in corso: l'arrivo dell'attaccante brasiliano

Il Napoli punta su Giovane. Visite mediche e firma per il ragazzo classe 2003, reduce da un'ottima prima parte di stagione con la maglia dell'Hellas Verona, nonostante le difficoltà della squadra di Paolo Zanetti, oggi in fondo alla classifica. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians, sarà in panchina domani contro la Juve dell'ex Luciano Spalletti. Da qui, l'insolita scelta di svolgere le visite mediche a Milano piuttosto che a Villa Stuart a Roma. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità di rito.