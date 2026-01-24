Napoli, allarme portiere: Milinkovic-Savic in dubbio per la Juve
Il Napoli si avvicina al big match contro la Juve con un dubbio di formazione. La sfida arriva in un momento delicato della stagione azzurra, segnato da una vera e propria emergenza infortuni che rischia di condizionare pesantemente le scelte di Antonio Conte. Nelle ultime ore l’attenzione dello staff tecnico e medico si è concentrata in particolare sulla situazione dei portieri. Milinkovic-Savic ha infatti accusato un risentimento muscolare, un problema che mette seriamente a rischio la sua presenza nella supersfida contro i bianconeri.
Napoli, Milinkovic-Savic in dubbio per la Juve
Le condizioni del portiere serbo sono costantemente monitorate, ma al momento filtra prudenza: la sua disponibilità per domenica resta fortemente in dubbio. Un’assenza che rappresenterebbe un’ulteriore complicazione per il Napoli, già alle prese con rotazioni ridotte e scelte quasi obbligate. In vista di questo scenario, Conte ha già messo in preallarme Meret, che potrebbe essere chiamato a tornare titolare dopo un lungo periodo di stop. L’ultima apparizione del portiere azzurro risale infatti al 28 settembre.