Napoli, allarme portiere: Milinkovic-Savic in dubbio per la Juve

Il Napoli si avvicina al big match contro la Juve con un dubbio di formazione. La sfida arriva in un momento delicato della stagione azzurra, segnato da una vera e propria emergenza infortuni che rischia di condizionare pesantemente le scelte di Antonio Conte. Nelle ultime ore l’attenzione dello staff tecnico e medico si è concentrata in particolare sulla situazione dei portieri. Milinkovic-Savic ha infatti accusato un risentimento muscolare, un problema che mette seriamente a rischio la sua presenza nella supersfida contro i bianconeri.