Manna: "Mercato Napoli? Ci sono ancora dieci giorni..."

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Juve-Napoli : " Combattiamo e viviamo con un momento complicato da tanto tempo . Oggi siamo al minimo storico di giocatori disponibili. Non c'è stato nessun faccia a faccia perché non c'è bisogno. I giocatori lavorano in situazioni precarie da tanto tempo. La partita a Copenhagen è stata condizionata da un episodio. Abbiamo dei grandi attributi e faremo valere i nostri valori in campo al di là del risultato finale".

Le parole di Manna prima di Juve-Napoli

Il direttore sportivo ha poi commentato l'acquisto di Giovane e il mercto: "Un giocatore di prospettiva, che abbiamo seguito. Un ragazzo serio, determinato, Conte potrà farci un buon lavoro. Altre uscite? Ci sono dieci giorni di mercato. Avessimo disponibilità di fare le cose senza fare i conti come l'alchimista lo avremmo fatto già. Non è facile, ma dobbiamo cercare di dare una mano a questi ragazzi". Infine, su Lukaku: "Lui è stato fermo e ha una mole di un certo tipo. Aspettiamoci che abbia bisogno di tempo. Lo monitoriamo".