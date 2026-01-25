Conte e la risposta stizzita in diretta tv alla domanda sullo Scudetto: "Scusatemi, ma questa è..."
Il pesante 3-0 incassato dal Napoli contro la Juve lascia strascichi non solo sul campo, ma anche nel post partita. A far discutere è soprattutto la risposta stizzita di Antonio Conte in diretta tv, arrivata dagli studi di Sky Sport dopo una domanda sul sogno Scudetto. A porla è Fabio Tavelli, che chiede al tecnico azzurro: "Lei prima ha detto che dalla barca non si scende: crede che con questa classifica e gli infortuni il Napoli sia ancora in corsa per lo Scudetto?".
Conte e la risposta sullo Scudetto
Una domanda che non va giù a Conte, visibilmente infastidito, che replica senza giri di parole: "Ma questa è una domanda assurda, scusatemi eh. Mancano ancora 16 partite e ci sono tanti obiettivi da poter centrare, come la zona Champions, l’Europa League o la Conference. O puoi anche restare fuori dall’Europa. Se scendi dalla barca rischi di restare fuori da tutto. Noi stiamo lì per cercare di fare del nostro meglio e mantenere il miglior atteggiamento possibile".