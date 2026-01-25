Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte e la risposta stizzita in diretta tv alla domanda sullo Scudetto: "Scusatemi, ma questa è..." 

Il tecnico del Napoli, negli studi Sky dopo il 3-0 subìto contro la Juve, non ci sta: le sue parole
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il pesante 3-0 incassato dal Napoli contro la Juve lascia strascichi non solo sul campo, ma anche nel post partita. A far discutere è soprattutto la risposta stizzita di Antonio Conte in diretta tv, arrivata dagli studi di Sky Sport dopo una domanda sul sogno Scudetto. A porla è Fabio Tavelli, che chiede al tecnico azzurro: "Lei prima ha detto che dalla barca non si scende: crede che con questa classifica e gli infortuni il Napoli sia ancora in corsa per lo Scudetto?".

Conte e la risposta sullo Scudetto

Una domanda che non va giù a Conte, visibilmente infastidito, che replica senza giri di parole: "Ma questa è una domanda assurda, scusatemi eh. Mancano ancora 16 partite e ci sono tanti obiettivi da poter centrare, come la zona Champions, l’Europa League o la Conference. O puoi anche restare fuori dall’Europa. Se scendi dalla barca rischi di restare fuori da tutto. Noi stiamo lì per cercare di fare del nostro meglio e mantenere il miglior atteggiamento possibile".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Lo sguardo di Conte dopo il 3-0Conte diretta dopo Juve-Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS