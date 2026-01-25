Conte e la risposta stizzita in diretta tv alla domanda sullo Scudetto: "Scusatemi, ma questa è..." 

Il pesante 3-0 incassato dal Napoli contro la Juve lascia strascichi non solo sul campo, ma anche nel post partita. A far discutere è soprattutto la risposta stizzita di Antonio Conte in diretta tv, arrivata dagli studi di Sky Sport dopo una domanda sul sogno Scudetto. A porla è Fabio Tavelli, che chiede al tecnico azzurro: "Lei prima ha detto che dalla barca non si scende: crede che con questa classifica e gli infortuni il Napoli sia ancora in corsa per lo Scudetto?".