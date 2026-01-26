Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, l'esito degli esami di Milinkovic-Savic: i tempi di recupero e quante partite salta

Il portiere serbo degli azzurri si è sottoposto ai controlli strumentali presso il 'Pineta Grande Hospital': tutti i dettagli
2 min
TagsnapoliMilinkovic-Savic
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Piove sul bagnato in casa Napoli. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di Vanja Milinkovic-Savic per circa un mese: il portiere serbo ha svolto esami strumentali, presso il 'Pineta Grande Hospital', che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'estremo difensore, classe 1997, ha già intrapreso l’iter riabilitativo: lo rende noto il club azzurro con una nota ufficiale.

Napoli, Milinkovic-Savic out: quante partite salta

Il portiere azzurro - che aveva alzato bandiera bianca alla vigilia del big match di Torino contro la Juve - salterà sicuramente la decisiva sfida di Champions League contro il Chelsea, in programma tra due giorni, mercoledì 28 gennaio, al 'Maradona' ma anche le gare di Serie A contro Fiorentina, Genoa Roma. La data del possibile rientro, cerchiata in rosso sul calendario, è il 22 febbraio quando i campioni d'Italia in carica faranno visita all'Atalanta di Palladino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, si accettano miracoliIl Napoli crolla a Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS