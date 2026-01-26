Napoli, l'esito degli esami di Milinkovic-Savic: i tempi di recupero e quante partite salta
NAPOLI - Piove sul bagnato in casa Napoli. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di Vanja Milinkovic-Savic per circa un mese: il portiere serbo ha svolto esami strumentali, presso il 'Pineta Grande Hospital', che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'estremo difensore, classe 1997, ha già intrapreso l’iter riabilitativo: lo rende noto il club azzurro con una nota ufficiale.
Napoli, Milinkovic-Savic out: quante partite salta
Il portiere azzurro - che aveva alzato bandiera bianca alla vigilia del big match di Torino contro la Juve - salterà sicuramente la decisiva sfida di Champions League contro il Chelsea, in programma tra due giorni, mercoledì 28 gennaio, al 'Maradona' ma anche le gare di Serie A contro Fiorentina, Genoa e Roma. La data del possibile rientro, cerchiata in rosso sul calendario, è il 22 febbraio quando i campioni d'Italia in carica faranno visita all'Atalanta di Palladino.