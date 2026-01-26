Quei 167 indisponibili nelle 32 partite sulla barca Napoli in tempesta

I numeri spiegano bene perché Conte abbia fatto ricorso alla metafora nautica dopo la sconfitta con la Juve: 25 inforutni, 19 dei quali muscolari, 8 ricadute, lungodegenti come Lukaku, fuori per sei mesi e De Bruyne che potrebbe tornare fra marzo e aprile