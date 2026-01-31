Conte ci crede: "Napoli, siamo sulla strada giusta. Lukaku? Serve ancora pazienza..."

Conte: "Siamo sfortunati, il nostro sforzo non è stato premiato"

Queste le sue dichiarazioni: "La prestazione contro il Chelsea è stata molto positiva, purtroppo il nostro sforzo non è stato premiato. C'è sicuramente rammarico per essere usciti dalla Champions, ma al tempo stesso ci deve essere la consapevolezza che a livello europeo siamo sulla strada giusta: quello che proponiamo ci può portare ad avere delle grandi soddisfazioni. Poi, c'è un percorso da fare. Sicuramente, dal punto di vista delle indisponibilità dei calciatori, siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto e continuiamo ad avere diverse defezioni, ma abbiamo avuto indicazioni positive. Lukaku? Ha avuto un brutto infortunio e dobbiamo avere la pazienza di fargli fare un po' di minutaggio durante la settimana anche con qualche amichevole. E ci auguriamo che ci sia qualche rientro in futuro".