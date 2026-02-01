Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
Di Lorenzo, infortunio shock: le foto mentre lascia il campo in barella e il gesto di Conte

Di Lorenzo ko, sacrosanta l'ira di Conte contro il silenzio di Lega, Fifa, Uefa, Assocalciatori

Il grave infortunio del capitano del Napoli è solo l'ultimo di una lunga serie. La forsennata ricerca di denaro è all'origine della moltiplicazione delle partite che manda in infermeria o in ospedale sempre più calciatori. Nell'indifferenza di chi organizza i calendari e del sindacato di categoria
Xavier Jacobelli
1 min
Napoli

Napoli

È sacrosanta l'ira di Conte, manifestata dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina, ma resa amara dal grave infortunio patito dal capitano Di Lorenzo. È sacrosanta perché l'allenatore dice il giusto pronunciando la sua invettiva, con parole forti e chiare. Segnano

