Antonio Conte torna a parlare dei calendari troppo fitti, a margine della cerimonia per la Panchina D'oro che lo ha visto vincitore per la quinta volta: "Io penso che da questo punto di vista siamo tutti totalmente d'accordo - dice il tecnico del Napoli - il problema è che poi c'è difficoltà ad esporsi, anche a prendere delle posizioni, perché poi alla fine tutti parlano, ma nessuno fa niente. Questa è la è la verità, quindi si andrà avanti così sapendo che non si può fare niente, ci sono le istituzioni".

Conte: "La federazione tedesca si sta muovendo"

"Leggevo che la federazione tedesca - continua Conte - sta prendendo comunque posizione per cercare di fare qualcosa. Secondo me è difficile muoversi in maniera singola, sia come allenatore che come calciatore. Queste sono situazioni che non mi devono competere, perché io sono un allenatore Quello che che posso dire è che è un problema che ci trova tutti d'accordo, anche i media, sul fatto che si gioca troppo e si rischia troppo, però alla fine non si sta facendo niente, questa è la è la verità. Allegri ha detto il contrario? Non so cosa abbia detto, ma lui sta giocando poco...".

Conte: "Nelle situazioni peggiori bisogna trovare una soluzione"

Dopo il grande spavento per Di Lorenzo, l'esito degli esami che hanno scongiurato un grave infortunio lo hanno rasserenato: "I sorrisi non devono mai mancare poi chiaramente nel prepartita, durante la partita e nel postpartita c'è lo stress del lavoro, e quindi c'è un accumulo di fatica difficile da nascondere. Bisogna sempre essere ottimisti e cercare anche nelle situazioni peggiori di trovare una soluzione".