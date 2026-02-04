Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
Lang senza peli sulla lingua su Conte e l'addio al Napoli: "Pensate che sia colpa mia, un giorno si saprà tutto..."

L'ex azzurro, oggi al Galatasaray, non risparmia qualche frecciata al suo ex allenatore
Senza peli sulla lingua, dritto al punto, facendo nomi e cognomi. Noa Lang, oggi al Galatasaray, ha parlato così della sua esperienza di sei mesi al Napoli, terminata anzitempo, in un'intervista ai microfoni di De Voetbalkantine su ESPN: "Non sono uno che vuole andarsene già dopo sei mesi. Nove persone su dieci all’interno del club non volevano nemmeno che me ne andassi. Mi trovavo bene nel gruppo e mi allenavo duramente ogni giorno", ha dichiarato.

Lang: "Con Conte non è scattata la scintilla"

Lang con il Napoli ha collezionato 27 presenze totali, di cui poche dal 1', segnando 1 gol e fornendo 2 assist. "Nei minuti che ho giocato si è parlato male di me nei media, ma io non ero d’accordo. Giocavo bene per lo stile di gioco che adottavamo, il mio rendimento doveva però aumentare. Non è scattata la scintilla con Antonio Conte. Devi anche essere trattato onestamente e non avevo affatto quella sensazione. All’inizio sentivo di voler lottare per il mio posto al Napoli, ma c’è anche un Mondiale in arrivo in estate, quindi la mia scelta ha a che fare anche con quello", ha spiegato.

Lang: "Un giorno si saprà tutto"

Infine, Lang ha ammesso: "Sono un ragazzo che ha bisogno di apprezzamento e lo so di me stesso. Se poi non lo ricevi affatto da una determinata persona... Come posso dirlo in modo normale… non è andata bene con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto".

