Napoli, Rrahmani torna ad allenarsi: il punto sull’infermeria di Conte

La vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Rrahmani. Un assaggio (importante) in vista del piatto forte in programma sabato a Marassi contro il Genoa, alle 18: una sfida delicatissima, come tutte quelle in calendario d’ora in avanti considerando che cominciano a entrare nel vivo le sfide per la zona Champions, la salvezza e lo scudetto. Rrahmani, insomma, si avvia a riprendere il posto da titolare abbandonato giocoforza nella parte finale della partita contro il Sassuolo: un risentimento al gluteo destro che gli ha impedito di giocare contro Juventus e Fiorentina in campionato, Copenaghen e Chelsea in Europa. A Genova, tra l’altro, un campionato fa fece anche gol, partecipando in maniera decisiva alla vittoria (2-1 il finale, l’altra rete di Anguissa).