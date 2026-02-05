Corriere dello Sport.it
Napoli, Rrahmani torna ad allenarsi: il punto sull’infermeria di Conte

IIl tecnico ritrova il difensore: le condizioni degli altri infortunati
Fabio Mandarini
2 min
La vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Rrahmani. Un assaggio (importante) in vista del piatto forte in programma sabato a Marassi contro il Genoa, alle 18: una sfida delicatissima, come tutte quelle in calendario d’ora in avanti considerando che cominciano a entrare nel vivo le sfide per la zona Champions, la salvezza e lo scudetto. Rrahmani, insomma, si avvia a riprendere il posto da titolare abbandonato giocoforza nella parte finale della partita contro il Sassuolo: un risentimento al gluteo destro che gli ha impedito di giocare contro Juventus e Fiorentina in campionato, Copenaghen e Chelsea in Europa. A Genova, tra l’altro, un campionato fa fece anche gol, partecipando in maniera decisiva alla vittoria (2-1 il finale, l’altra rete di Anguissa).

Rrahmani verso una maglia da titolare

Se anche oggi le risposte in campo saranno soddisfacenti è verosimile immaginare che partirà dal primo minuto nel tris di centrali. E così non resta che capire in quale posizione Conte deciderà di schierarlo: se da centrale o se da terzo di destra al posto dell’infortunato Di Lorenzo, soprattutto in considerazione della scelta compiuta sabato scorso all’uscita del capitano: un trio centrale tutto mancino, con Juan Jesus dirottato da sinistra a destra. Si vedrà. Oltre a Rrahmani, da monitorare le situazioni di Milinkovic, Mazzocchi e Politano: il portiere sembra il più vicino al recupero, mentre per gli altri i discorsi sono rimandati alle prossime. A partire dai quarti di Coppa Italia contro il Como, in agenda martedì alle 21 al Maradona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

