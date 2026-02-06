McTominay dominante e stakanovista: per Conte è il numero uno

La maglietta è già appesa virtualmente nel cuore del Ferraris. C'è la numero otto assieme a tutte le altre, è quella di Scott McTominay che d'altronde le gioca tutte e non accusa la stanchezza. Quella di domani contro il Genoa sarà la quindicesima partita di fila da titolare in Serie A , la numero ventotto no stop in campo tra club e nazionale, la trentaquattro dall'inizio della stagione con il Napoli. Della rosa è un vero e proprio stakanovista, è in cima alla speciale classifica per minuti in campo (2.801) ed è destinato presto a staccare il resto del podio dato che dietro di lui ci sono Di Lorenzo, ora out per infortunio (2.751), e Milinkovic-Savic (2.430) che sta per rientrare ma con la porta che, per ora, è tornata di Meret. Ma la costanza di rendimento è solo uno dei tanti pregi di un giocatore che nel corso della sua carriera ha imparato a essere tante cose e che a Napoli si è cimentato in diversi ruoli, moduli e situazioni tattiche. Da settimane, ormai, fa coppia fissa con Lobotka nel 3-4-2-1 che è stato lo schieramento scelto da Conte da novembre in poi, dopo la sosta, dopo Bergamo.

McTominay è ovunque. E gioca sempre...

McT, vecchia mezzala, oggi brilla anche da centrocampista centrale e anche in questa posizione ha tempo e modo per avvicinarsi alla porta avversaria: sono già nove le reti in stagione, ne mancano quattro per eguagliare le tredici dello scorso anno (ma senza Champions e dunque con meno gare) ed è un altro orizzonte possibile, uno dei tanti traguardi personali che Scott intende raggiungere. Tempo al tempo. In A è tra i giocatori con più minuti dietro il solo Kalulu della Juve mentre allargando l’orizzonte ai cinque maggiori campionati europei solo Szoboszlai (2948) ed Enzo Fernández (2866) hanno giocato più minuti di lui in questa stagione (Mondiale per Club escluso). McT è un tuttocampista, ricopre vari ruoli e tutti a suo modo, senza snaturarsi mai.

A Napoli era partito da seconda punta accanto a Lukaku, poi si è sistemato come interno a sinistra nel 4-3-3 che aveva portato al tricolore, quest'anno con i Fab Four aveva allargato a sinistra il suo raggio d'azione, poi è stato spostato in mediana e lì è rimasto con prestazioni convincenti. E il ventaglio di pregi è oggi più ampio perché, oltre ai gol e dunque ai suoi classici inserimenti, McT offre strappi con o senza palla, pressa gli avversari a tutto campo e, in fase di possesso, stanno diventando famose le sue aperture panoramiche per gli esterni quasi a occhi chiusi.

McTominay fa il bomber: che numeri

Centrocampista, stakanovista, highlander e anche goleador di scorta del Napoli, centravanti aggiunto che, infatti, è dietro Hojlund per numero di reti stagionali: 10 l'ex attaccante dello United, 9 per McT, le ultime contro l'Inter a Milano, la doppietta dell'11 gennaio a San Siro. In totale in Serie A sono cinque i gol con quattro in Champions. Numeri da McTominay sulla scia della scorsa stagione, la prima in Italia da record: scudetto e riconoscimento personale col titolo di Mvp del campionato. Dominatore assoluto, un gigante capace di arrivare in sordina e modificare le coordinate del calcio con la sua fisicità, la sua astuzia, quella generosità che Conte e i compagni gli hanno sempre riconosciuto.