Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vergara, possibile chiamata in Nazionale per il playoff. Intanto oggi vede Gattuso...

Il ct arriva a Napoli per cenare con i giocatori azzurrabili. Il talento lanciato da Conte spera…
Fabio Mandarini
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

La cena per farli conoscere andrà in scena stasera all’Hotel Parker, a pochi metri da casa Conte, insieme con altri ragazzi del gruppo. Il ct Rino Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. L’uomo del momento vivrà un altro momento indimenticabile: il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo, in questo momento fuori per infortunio ma pur sempre una colonna dell’Italia che dovrà inseguire il Mondiale attraverso i playoff. Cinque più uno, insomma. Una sorpresa, certo, ma anche il modo di confermare quello che era parso già chiaro nelle ultime settimane: Vergara, tre gol e un rigore conquistato nelle ultime quattro partite tra Champions, campionato e Coppa Italia, è sotto osservazione in vista dei playoff e del futuro. Ha talento e forza fisica, è sfrontato, gioca con i calzettoni tirati giù come un Sivori n o moderno e soprattutto è uno dei pochi patrimoni nazionali che stanno conquistando spazio e attenzione in Serie A: ragazzi come Antonio, Palestra, Pio Esposito, Bartesaghi e lo sfortunato Leoni, il diciannovenne difensore centrale che ha mischiato il sogno di esordire con i Reds con l’incubo della rottura di un crociato, sono la speranza di un futuro più azzurro. 

Vergara, la svolta con Conte

Alle convocazioni c’è ancora tempo, nulla è deciso, ma Gattuso si sta guardando intorno: ha delle certezze, dei dubbi e anche delle curiosità. E così, ha aggiunto un posto a tavola: Vergara con i compagni. Vergara per la prima volta a respirare un’aria che fino a poche settimane fa neanche s’azzardava a immaginare: del resto, fino al 14 gennaio, aveva collezionato appena 7 presenze. Una da titolare contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia, 74 minuti e un assist per Lucca, e s ei apparizioni: due in Champions con Qarabag e Benfica, un minuto più 9, totale 10; una in Supercoppa in semifinale con il Milan, 2 minuti; e tre in Serie A: l’esordio con il Sassuolo alla prima giornata, un minuto; 4 con la Juve; e 12 con il Parma, totale 17. Fino a neanche un mese fa, insomma, Antonio aveva messo insieme 103 minuti complessivamente. Poi, è cambiata la sua vita: il 17 gennaio gioca per la prima volta dall’inizio in campionato, contro il Sassuolo, e da quel giorno non è mai più uscito. In serie: Copenaghen, Juventus, Chelsea, Fiorentina, Genoa e Como. I gol, nelle ultime tre di fila al Maradona: ai Blues in Champions, alla Viola in campionato, al Como in Coppa Italia. Firma e timbro in tutte le competizioni. E a Marassi, con la squadra in dieci, ha strappato a Cornet il fallo del rigore trasformato da Hojlund dopo una partita grigia. L’unica di questa parentesi, seppur illuminata sui titoli di coda come riesce soltanto a quelli con quel quid in più.

Gattuso ora ci pensa

Tutte scene che, in sequenza, hanno prima sbalordito e poi entusiasmato i tifosi del Napoli - e innanzitutto Conte - e poi catturato l’attenzione degli appassionati. Gli italiani hanno scoperto Vergara e di conseguenza l’Italia vuole approfondire. Il ct ha fatto seguire lui e gli altri nel giro della Nazionale in occasione delle partite contro la Fiorentina e il Genoa e poi lo ha invitato a cena. Un primo appuntamento che Vergara non dimenticherà mai: è il trionfo del suo amore per il calcio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Alisson entusiasta: "Napoli, è un sogno essere qui"Napoli-Roma c'è Colombo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS