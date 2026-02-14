Il Napoli con il fiato sospeso: fiducia per McTominay, si decide oggi

NAPOLI - McTominay vede la Roma e dunque il ritorno in campo. La rifinitura di oggi, alla vigilia della sfida di domani al Maradona, chiarirà ulteriormente lo stato di salute del numero otto di Conte. La fiducia per il recupero aumenta sempre di più. Scott vuole essere in campo domani dopo aver saltato la partita di Coppa Italia contro il Como . Scelta strategica per concedergli l'intera settimana per lavorare e recuperare dall’infiammazione al tendine del gluteo che si era ripresentata a Marassi e che aveva convinto Conte a sostituirlo all'intervallo. Lui, McT, lo stakanovista del Napoli, avrebbe continuato stringendo i denti. L'allenatore del Napoli non ha voluto rischiare e per lo stesso motivo martedì non lo ha neppure portato in panchina.

Oggi il test decisivo per Scott

Avanti tutta per McTominay, dunque, aspettando ulteriori conferme. Quella di oggi sarà giornata decisiva. Con lui in campo, Elmas tornerebbe a fare l'esterno a sinistra, ruolo che stava ricoprendo ormai da settimane. Anche da centrocampista centrale ha brillato, ma adesso può ricomporsi la coppia storica, Lobotka accanto a Scott, per un Napoli che domani tornerà a recuperare protagonisti. Politano, ad esempio, è pronto a tornare dal primo minuto dopo essere rientrato proprio in Coppa Italia. Un altro giocatore reduce da problemi fisici ormai superati e pronto ad allungare il ventaglio di scelte a disposizione dell'allenatore. Aspettando tutti gli altri, da Gilmour a De Bruyne. Sarà lui, Politano, una delle novità rispetto all'ultima formazione, quella di martedì.

La formazione del Napoli

Dal primo minuto, domani, si rivedrà in campo anche Buongiorno, solo in panchina contro il Como. Occasione importante la sua per riscattare gli errori di Marassi. L'ex Torino prenderà il posto di Juan Jesus, squalificato dopo i due gialli rimediati una settimana fa al Ferraris. La difesa verrà completata da Beukema, ormai sulla via del recupero dopo lo stato influenzale, e Rrahmani. In porta, Milinkovic-Savic verso la conferma. A centrocampo, detto del cuore della manovra e di Politano, a sinistra può tornare Spinazzola dal primo minuto: altra novità rispetto a martedì quando, invece, era entrato - come Politano - solo nel secondo tempo. In avanti scelte blindate, Elmas e Vergara dietro Hojlund. Con Lukaku che scalpita (due gol nell'allenamento congiunto di martedì contro l'Ischia) e Alisson-Giovane soluzioni dalla panchina utili per cambiare volto al match. Servirà il sostegno di tutti, anche il loro, per la prima delle quattordici finali da qui al termine del campionato.