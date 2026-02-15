Conte senza dubbi: "In tredici partite ci giochiamo il futuro". E sui rigori...

INVIATA A NAPOLI - Al Maradona il Napoli, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, ha pareggiato contro la Roma di Gasperini. 2-2 il risultato finale, con gli azzurri che per due volte hanno rimontato il vantaggio iniziale dei giallorossi. Una squadra che, in campionato, non perde in casa da più di un anno e questo qualcosa vuol dire. Conte lo sa molto bene, anche perché prima della partita, con uno striscione, il Maradona aveva espresso tutta la sua vicinanza: "Credo sia giusto ringraziare i tifosi. Non è scontato che abbiano riconosciuto ciò che stiamo facendo in questa stagione. Il fatto che abbiano riconosciuto che stiamo sudando la maglia è una bellissima testimonianza, soprattutto per i ragazzi. So le difficoltà che stiamo affrontando". A questo punto si va sulla partita: "Rimontare la Roma due volte non era semplice. Ai punti probabilmente avremmo meritato noi. Ma è stata una bella partita, giocata ad alta intensità. Una gara divertente, inglese. Dobbiamo continuare così. Il nostro futuro lo costruiremo nelle prossime tredici partite, per capire in che competizione giocheremo. Non sarà facile: le squadre sono davvero forti". Anche il Napoli però lo è nonostante l'emergenza: "Rrhamani non so come stia. A questo punto uno in più, uno in meno non è un problema. Troveremo la soluzione. Concentriamoci su ciò che abbiamo". Alisson e Giovane possono dare una mano: "Sono due ragazzi che il club ha preso a gennaio, in una sessione dove abbiamo lavorato a saldo zero. Si allenano con noi da due settimane e devono capire i meccanismi. Alisson, rispetto a Giovane, è più bravo nell’uno contro uno. Ha gamba. Giovane è più punta. Sono due ragazzi che hanno cambiato totalmente vita in pochissimo tempo, e hanno voglia senza spocchia. Noi abbiamo bisogno di aiuto, ci devono dare una mano in attacco".