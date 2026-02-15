Spinazzola senza filtri sulla bufera arbitri dopo Inter-Juve: "Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma loro..."

INVIATA A NAPOLI - Il gol, il Napoli, la Nazionale. Ma anche la bufera arbitrale. Leonardo Spinazzola in conferenza al Maradona parla senza filtri delle polemiche arbitrali. Ed è forse uno dei primi giocatori ad esporsi così: "Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma anche gli arbitri però devono farlo, soprattutto quelli di campo. Io credo - spiega Spinazzola -che il Var debba dare solo una mano, ma sono gli arbitri che si devono prendere più responsabilità. Adesso siamo a metà, chi decide? Non si sa".