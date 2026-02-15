Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spinazzola senza filtri sulla bufera arbitri dopo Inter-Juve: "Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma loro..."

Il terzino del Napoli è nettissimo sulle polemiche: "Siamo a metà, ma chi decide?"
Chiara Zucchelli
2 min
TagsspinazzolaNapoliRoma
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATA A NAPOLI - Il gol, il Napoli, la Nazionale. Ma anche la bufera arbitrale. Leonardo Spinazzola in conferenza al Maradona parla senza filtri delle polemiche arbitrali. Ed è forse uno dei primi giocatori ad esporsi così: "Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma anche gli arbitri però devono farlo, soprattutto quelli di campo. Io credo - spiega Spinazzola -che il Var debba dare solo una mano, ma sono gli arbitri che si devono prendere più responsabilità. Adesso siamo a metà, chi decide? Non si sa".

Retroscena Italia, Spinazzola parla della cena con Gattuso

Spinazzola poi parla anche della cena di qualche giorno fa con Gattuso e lo staff della Nazionale: "Abbiamo parlato di Nazionale, ma anche di calcio in generale, delle nostre vite, volevamo sapere noi le loro esperienze ed è stata una cena veramente piacevole. Adesso ci aspettano delle partite veramente importanti".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Caressa e la provocazione dopo Inter-JuveConte sui rigori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS