Alisson, la mamma e il fratello in lacrime dopo il gol alla Roma. Poi spunta una pizza speciale

Il suo ingresso è stato decisivo in occasione del pareggio del Napoli contro la Roma . Alisson Santos è stata la mossa di Antonio Conte e il suo esordio è stato bagnato con un gol a dodici minuti dal suo ingresso in campo. L'ex Sporting Lisbona ha subito colpito ed esaltato il pubblico del Maradona, con i tifosi che lo hanno omaggiato con una... pizza speciale .

Alisson Santos ha trascorso la giornata successiva alla partita contro la Roma assieme alla mamma Aldia e al fratello Tanja. Anche per loro la partita contro la Roma ha rappresentato una serata da ricordare. Infatti, dopo il gol, proprio il fratello ha postato un video sui social scrivendo: "Il nostro sogno d'infanzia si è realizzato" e la madre, in lacrime, è stata ripresa abbracciando il figlio. I tre hanno pranzato quindi in una pizzeria sul lungomare, I Re di Napoli. Una volta giunto, il calciatore è stato omaggiato dai proprietari con una pizza sulla quale la mozzarella è stata posizionata formando così la scritta con il suo nome. Un impatto ottimo per Alisson in città.